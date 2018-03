Fca, Jeep sarà più grande brand gruppo

GINEVRA, 6 MAR - "La strategia per Jeep è chiara. Abbiamo cercato di svilupparlo in modo globale, abbiamo la conferma che diventerà il più grande brand del gruppo. È un marchio eccezionale, su cui dobbiamo puntare. Sarà parte importante del piano che lanceremo il primo giugno". Lo ha detto l'ad di Fca, Sergio Marchionne, oggi a Ginevra. Sulla possibilità di una Jeep a Pomigliano, l'ad ha risposto che è "possibile, aspettate il primo giugno quando presenteremo il piano". Marchionne ha anche parlato dell'interesse dei cinesi per il mercato dell'auto, che è "ovvio. Non parlo di Geely e Volvo, ma è normale che si cerchino alleanze per ridurre i costi di produzione. In che modo avverrà non lo so. Abbiamo visto varie cose che avvengono nel mercato. Io non sono così negativo sulle prospettive degli investitori cinesi. Oltre a Milan e Inter entreranno sul mercato e avranno un ruolo non marginale".