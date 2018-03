Bella e tenace, 60 anni per Sharon Stone

ROMA, 6 MAR - Modella, attrice, produttrice, donna da copertina. Tutto questo è anche oggi Sharon Stone, stella di Hollywood alla vigilia dei suoi 60 anni che compirà il 10 marzo lontano dalla sua Meadville, nel cuore della Pennsylvania, dove è nata nel 1958 da genitori di origine irlandese. Scoperta da Woody Allen in Stardust Memories che segna, nel 1980, il suo debutto, nel '92 con Basic Instinct di Paul Verhoeven raggiunge la gloria e lo 'scandalo' per la famosa sequenza osée. La sua Catherine Tramell, capace di sedurre accavallando le gambe e mostrandosi priva di mutandine, sconvolge e attrae il pubblico americano, ma la complessità del personaggio piace anche alla critica e le vale il Golden Globe come migliore attrice. La rivista People l'ha inserita fra le 50 donne più seducenti del pianeta. Il grande cinema lo incrocia di nuovo con Martin Scorsese e Casino (1996) a fianco di Robert De Niro. Icona popolare, ha avuto problemi di salute che non le hanno impedito con grande determinazione di andare avanti.