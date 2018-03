Cadavere in una discarica, indagini Cc

BOLOGNA, 6 MAR - Il cadavere di un uomo in corso di identificazione, probabilmente un nordafricano, è stato trovato in una discarica di via Pediano, a Imola (Bologna). I carabinieri hanno avviato indagini per risalire alle cause della morte e sono intervenuti per un sopralluogo anche il pm di turno Morena Plazzi e il medico legale Donatella Fedeli. L'allarme è stato dato dagli addetti della discarica 'Tre Monti': il corpo era in un luogo a cui si può accedere solo con camion di rifiuti e proprio su uno di questi probabilmente era finito e poi è stato scaricato. L'uomo aveva addosso documenti, ma l'identificazione deve essere confermata. Al momento si indaga per occultamento di cadavere, ma eventuali altri reati potrebbero essere ipotizzati nelle prossime ore. Bisognerà capire se le tumefazioni sul corpo, trasportato presumibilmente su un camion dotato di macchina compattatrice, siano pre o post mortem. Sarà disposta l'autopsia.