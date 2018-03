Spia russa, duro monito Johnson a Mosca

LONDRA, 6 MAR - Il governo britannico considera "prematuro" fare congetture "sull'inquietante incidente" del presunto avvelenamento dell'ex spia russa Serghei Skripal e di sua figlia a Salisbury, ma - ricordando anche il caso Litvinenko - riconosce che vi sono "sospetti" al riguardo. E avverte che se i sospetti di una "responsabilità di Stato" della Russia saranno confermati reagirà "in modo appropriato e solido". Così il ministro degli Esteri di Londra, Boris Johnson, rispondendo oggi a interrogazioni urgenti alla Camera dei Comuni. Johnson ha detto che sul caso Skripal sono in corso indagini della polizia e di "altre agenzie" sulle quali è doveroso mantenere per ora il riserbo. Ha comunque rimarcato che il governo del Regno Unito "è pronto a pagare un prezzo" per sostenere il confronto con la Russia, dicendosi fiducioso dell'appoggio del parlamento: dai cui ranghi, peraltro, sono partite numerose sollecitazioni - di deputati conservatori, laburisti e liberaldemocratici - a una linea ancor più dura verso Mosca.