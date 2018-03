Corea Nord: Trump, progressi possibili

WASHINGTON, 6 MAR - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parla di "progressi possibili sui colloqui con la Corea del Nord": "Per la prima volta in molti anni - scrive su Twitter - sono stati fatti sforzi seri da tutte le parti interessate. Il mondo sta guardando ed è in attesa! Potrebbe essere una falsa speranza, ma gli Usa pronti ad andarci più forte in entrambe le direzioni".