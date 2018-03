Zingaretti, segretario? Sarò governatore

ROMA, 6 MAR - "Nei partiti serve chi fa politica, e io non mi sono mai sottratto. In 5 anni ho dato il mio contributo al partito, ci sono forme diverse di contribuire alla politica e di partecipare alla vita di un partito o di una coalizione. Governando anzi penso di aver dato un immenso contributo al Pd e al centrosinistra. Se la domanda è cosa farò da grande dico che nei prossimi 5 anni sarò il presidente della Regione Lazio perché è per quello che i cittadini mi hanno eletto".‎Così Nicola Zingaretti a chi gli chiedeva se fosse disponibile per la segreteria del Pd.