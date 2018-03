Salvini, premier? Io non mi scanso

MILANO, 06 MAR - "Ho fatto una campagna elettorale in lungo e in largo per Salvini premier, ci hanno dato 12 milioni di voti come coalizione, 5 milioni alla Lega e poi mi dicono cosa fai, ti scansi? No". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha risposto a chi gli chiedeva se fosse ipotizzabile un suo passo indietro nel caso il centrodestra convergesse su un altro nome per l'incarico di governo.