Olivia de Havilland, causa a docudramma

NEW YORK, 6 MAR - Echi lontani di guerre tra dive nell'epoca d'oro di Hollywood. Olivia de Havilland, indimenticabile Melania di Via col vento, a 101 anni ha portato in tribunale "Feud: Bette and Joan", un docudramma del canale della 20th Century Fox FX, sostenendo che il suo personaggio è stato inserito nel copione senza il suo permesso, travisando per di più i suoi rapporti con le protagoniste, Bette Davis e Joan Crawford, e la sorella Joan Fontaine. In Feud, creato da Ryan Murphy, recitano le due attrici premio Oscar Jessica Lange e Susan Sarandon. Nel cast Alfred Molina è il regista Robert Aldrich, Stanley Tucci il mogul degli studi Jack Warner, Judy Davis la cronista rosa Hedda Hopper. Catherine Zeta-Jones è Olivia de Havilland. Tutto gira intorno alla storica antipatia tra la Davis e la Crawford e la loro complicata alleanza durante le riprese di "Che fine ha fatto Baby Jane?", il thriller del 1962 che le riunì sullo schermo. La causa sarà discussa dalla California Court of Appeal di Los Angeles il 20 marzo.