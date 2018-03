Estradato ex Banda Magliana

ROMA, 6 MAR - Atterrerà all'aeroporto di Fiumicino nel primo pomeriggio Fausto Pellegrinetti, 76enne romano, ex appartenente alla Banda della Magliana e condannato in via definitiva a 13 anni di reclusione per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e riciclaggio. Pellegrinetti è stato arrestato ad Alicante, in Spagna, lo scorso 21 gennaio, al termine di una indagine durata circa due anni, condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Roma e dallo Sco, il Servizio Centrale Operativo, in collaborazione con la Direzione centrale dei Servizi antidroga e dello Scip, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del Dipartimento di Pubblica Sicurezza.