Tim: Fondo Elliott critica gestione

MILANO, 6 MAR - Il Fondo Elliott critica la gestione di Tim e chiede nuovi consiglieri. "Da investitore di Telecom Italia, Elliott ha speso tempo e risorse negli ultimi mesi per analizzare il gruppo e le sue alternative strategiche. Secondo Elliott, governance, valutazione, direzione strategica e relazioni col governo italiano" di Tim "andrebbero migliorate sostituendo alcuni membri del cda con nuovi, completamente indipendenti e altamente qualificati amministratori". Il fondo "sta valutando di fare dei passi per raggiungere questo obiettivo". Elliott potrebbe aumentare ulteriormente il suo interesse in Tim ma "non sta cercando e non cercherà di prendere il controllo" del gruppo di tlc. " Ogni azionista è benvenuto, ed è un bene che la società sia in grado di attrarre gli azionisti", la risposta del presidente di Tim Arnaud de Puyfontaine.