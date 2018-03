Giudici, per Corona solo diffida

MILANO, 7 MAR - Il giudice della Sorveglianza di Milano Simone Luerti ha respinto la richiesta di revoca dell' affidamento terapeutico concesso nei giorni scorsi a Fabrizio Corona che, dunque, non dovrà tornare in carcere. Lo ha comunicato il legale Ivano Chiesa, precisando che Corona è stato solo formalmente 'diffidato' dal giudice ad attenersi alle prescrizioni che ha violato e, in particolare, a quella di non usare i social e non diffondere video e immagini come ha fatto. E' probabile che venga convocato dal giudice per la diffida.