Ue, squilibri Italia eccessivi

BRUXELLES, 7 MAR - In Italia si registrano "squilibri eccessivi", tra cui alto debito e una protratta bassa produttività che comporta rischi di "implicazioni transnazionali, in un contesto di crediti deteriorati ancora elevati e disoccupazione". Lo scrive la Commissione Ue nel rapporto sugli squilibri. Il debito "si stabilizza ma ancora non ha imboccato un percorso di ferma discesa a causa del deteriorarsi del saldo strutturale", e lo slancio delle riforme "è in qualche modo rallentato". L'Italia è tra i Paesi con squilibri eccessivi assieme a Cipro e Ungheria. Inoltre, secondo Bruxelles, "la competitività esterna è migliorata ma la debole produttività, legata a ostacoli strutturali, all'accelerazione del costo del lavoro e alla bassa inflazione rendono impegnativo ribaltare la perdita di competitività". Lo stock di npl poi "ha cominciato a scendere recentemente e pesa ancora sul capitale delle banche, sui profitti e sulle politiche di prestito".