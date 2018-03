Mafalda, eventi per i 50 anni in Italia

ROMA, 7 MAR - A 50 anni dalla prima pubblicazione in Italia delle strisce dedicate a Mafalda, la bambina indignata e ribelle non ha smesso di stupire e conquistare il mondo. Irresistibile e molto amata dai lettori di tutte le età, fenomeno mondiale del fumetto, creata dall'argentino Joaquín Salvador Lavado, in arte Quino, è pubblicata in 50 paesi, tradotta in 20 lingue e le sue avventure hanno venduto più di 50 milioni di copie. Una mostra itinerante nelle biblioteche italiane e un'altra che sarà inaugurata in ottobre al Museo Diotti di Casalmaggiore (CR) con la riproduzione delle strisce originali, rendono omaggio alla prima apparizione di Mafalda nel nostro Paese, in un'antologia pubblicata nel 1968 da Feltrinelli. Anche se fu la raccolta Bompiani del 1969 'Mafalda la contestataria' a renderla famosa da noi. E poi la striscia quotidiana di 'Paese Sera', uno dei primi giornali che decise di ospitarla. La collezione completa è in 'Tutto Mafalda' con cui Magazzini Salani la festeggia il 9 marzo a 'Tempo di Libri'