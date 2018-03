Welfare: giovani fuori casa a 30,1 anni

ROMA, 7 MAR - Il welfare informale familiare è stato, negli anni della crisi, un potente fattore di sostegno per i giovani schiacciati tra alti tassi di disoccupazione e bassi livelli di reddito. In Italia i giovani rimangono di più a casa - 30,1 anni nel 2017 - superando di quasi quattro anni la media europea di 26,3 anni. E' quanto rileva uno studio dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio che incrocia dati del Fmi e di Eurostat. In Germania i giovani sono autonomi in media a 23,6 anni, in Francia a 23,8 anni. In Svezia a 20,7 anni.