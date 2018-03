Area Orlando, gestione collegiale Pd

ROMA, 7 MAR - Nella direzione Pd di lunedì è necessaria un'analisi della sconfitta e che Matteo Renzi renda le sue dimissioni "vere, operative ed effettive, in maniera inequivocabile". E' la linea che emerge dalla riunione dell'area Orlando che è in corso. Per la gestione del partito nella fase post voto di formazione del governo e nella preparazione del congresso, l'area di minoranza chiede una gestione "collegiale", con una delegazione "pluralista" alle consultazioni che si faranno al Quirinale.