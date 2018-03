Moda: Save the Duck a Progressio

MILANO, 7 MAR - Il private equity Progressio Sgr ha acquisito, attraverso il fondo Progressio Investimenti III, il 65% di Save The Duck, azienda che produce piumini da indossare 'animal free', cioè senza piume, pellami o pellicce. Marina Salamon, finora titolare del 51% delle quote attraverso Alchimia, esce dalla società. Resta al timone dell'azienda Nicolas Bargi, terza generazione di imprenditori nel tessile attraverso l'azienda di famiglia Forest, che ideò il marchio nel 2011. L'operazione valorizza la società 65 milioni di euro. Save The Duck ha archiviato il 2017 con ricavi a quota 31,5 milioni di euro e un Ebitda del 23% a 7,2 milioni di euro e per il 2018 punta a superare i 36 milioni con un margine atteso del 24%. "In tre anni raddoppieremo il fatturato" ha dichiarato Filippo Gaggini, managing director di Progressio Sgr. Tra gli obiettivi crescere nel retail, con l'apertura del primo monomarca a Milano entro l'autunno, poi a New York e Shanghai o Tokyo.