Dazi: Mattis-Tillerson, rischio alleanze

NEW YORK, 7 MAR - Il piano sui dazi proposto da Donald Trump potrebbe mettere in pericolo i rapporti con gli alleati degli Usa, soprattutto sul fronte della sicurezza nazionale. E' l'allarme lanciato dal capo del Pentagono James Mattis e dal segretario di Stato americano Rex Tillerson nel corso di un confronto avvenuto nelle ultime ore alla Casa Bianca con il segretario al commercio Wilbur Ross e con il consigliere per le politiche commerciali del presidente, Peter Navarro. Lo riporta il Washington Post citando fonti presenti all'incontro.