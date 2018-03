Torna Il giustiziere della notte

ROMA, 7 MAR - Qualcuno si dirà: ce n'era davvero bisogno a 42 anni di distanza? La tempistica è probabilmente sbagliata, ovvero far uscire l'8 marzo con la Eagle Pictures, nel giorno della Festa della donna e a meno di un mese dalla strage del liceo Parkland in Florida, il remake de Il giustiziere della notte, questa volta firmato da Eli Roth. Un film fotocopia, almeno in quanto a trama, con il ritorno del ruolo che fu di Charles Bronson, e ora di Bruce Willis, cittadino onesto che diventa un feroce Rambo dopo un attacco alla sua famiglia da parte di un delinquente comune. Da qui una levata di scudi di più di un critico Usa. Alan Zilberman del Washington Post scrive: "Il giustiziere della notte è così chiaramente fascista che tutti i radicali di destra avranno un'erezione alla sola vista del trailer". Polemiche che prima hanno annichilito l'attività stampa del film e poi hanno fatto prendere le distanze dagli armamenti a un Bruce Willis tradizionalmente repubblicano: "Le armi fanno paura, non ci si scherza".