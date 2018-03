Expo: Pg insiste, Sala vada a processo

MILANO, 8 MAR - Il sindaco di Milano Giuseppe Sala deve andare a processo, in qualità di ex ad di Expo, per abuso d'ufficio perché avrebbe violato una serie di norme, tra cui quelle del Codice degli appalti, nell'affidamento diretto senza gara di una fornitura di 6mila alberi alla Mantovani spa. Lo hanno sostenuto i sostituti pg Vincenzo Calia e Massimo Gaballo ribadendo in udienza preliminare la richiesta di rinvio a giudizio per Sala e gli altri imputati nel procedimento sull'appalto della Piastra dei Servizi. Nel loro intervento (udienza a porte chiuse) i pg, da quanto si è saputo, si sono soffermati sulla posizione di Sala, dopo aver affrontato questioni procedurali sull'utilizzo di atti e intercettazioni. E hanno evidenziato che, a loro dire, l'illecito contestato al sindaco sussiste perché è avvenuta la violazione delle norme con vantaggio patrimoniale per la Mantovani. Oggi parlerà anche la difesa di Sala e l'udienza preliminare proseguirà il 22 marzo.