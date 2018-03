Spagna, gli auguri di Rajoy alle donne

MADRID, 8 MARZO - "Felice Giornata della Donna!", da parte del premier conservatore spagnolo Mariano Rajoy. Il capo del governo di Madrid ha fatto gli auguri su Twitter alle donne del paese che oggi sono protagoniste del primo sciopero femminista proclamato in Spagna. "Il governo - ha aggiunto Rajoy - lavora per la parità reale, contiamo sulla collaborazione di tutti per raggiungere la piena partecipazione delle donne nella società nelle stesse condizioni degli uomini".