Gb: per Meghan battesimo anglicano

LONDRA, 8 MAR - Una cerimonia intima e riservatissima. Così il Daily Mail racconta oggi il battesimo di Meghan Markle in seno alla Chiesa anglicana, a poco più di due mesi dal solenne matrimonio del 19 maggio nel Castello di Windsor con il principe Harry, secondogenito di Carlo e Diana. La conversione dell'attrice americana, nata protestante, era stata ampiamente annunciata come un gesto di rispetto nei confronti della Chiesa d'Inghilterra - di cui è nominalmente capo la regina - prima d'entrare formalmente a far parte della famiglia reale. Di non annunciato, stando al Mail, c'è invece che è stata usata acqua fatta arrivare direttamente dal fiume Giordano, dove secondo la tradizione evangelica Gesù stesso si fece battezzare da Giovanni Battista. La cerimonia si è svolta martedì sera nella Cappella Reale, è durata 45 minuti ed è stata officiata dall'arcivescovo di Canterbury: sorvegliatissima, scrive il tabloid, senza la regina, né William con Kate.