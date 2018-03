Mediaset: Borsa specula su Tim, +7%

MILANO, 8 MAR - Mediaset corre in Borsa e segna un rialzo del 7% a 3,27 euro, dopo un breve passaggio anche in asta di volatilità. Il titolo rimbalza dopo esser stato sotto pressione in settimana, in una giornata all'insegna del ritorno di speculazioni su una possibile integrazione con Tim, legate in particolare all'ingresso del fondo Elliott nel gruppo tlc. Telecom guadagna il 2,54% a 0,80.