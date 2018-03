Bce: tassi fermi, cancella espansione Qe

ROMA, 8 MAR - La Bce ha lasciato i tassi d'interesse invariati, ma a sorpresa cambia linguaggio e invia il segnale di un ridimensionamento della politica accomandante così come perseguita sinora. Francoforte ha deciso di mantenere il tasso principale fermo allo 0%, quello sui prestiti marginali a 0,25% e quello sui depositi a -0,40%, ma anche di cancellare la formula con cui si è sinora impegnata ad espandere il piano di quantitative easing "in termini di entità e/o durata" nel caso di un peggioramento delle prospettive. Era questo il segnale atteso dal mercato riguardo alla rimozione del cosiddetto easing bias, ossia l'orientamento accomodante. In una nota la Bce si limita a indicare che intende effettuare gli acquisti netti di attività, al ritmo mensile di 30 miliardi di euro, sino a fine settembre 2018, o anche oltre se necessario". Riguardo ai tassi, viene confermato che rimarranno ai livelli attuali per un lungo periodo di tempo e "ben oltre l'orizzonte" del quantitative easing.