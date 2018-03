Polizia Ny pronta ad arresto Weinstein

NEW YORK, 08 MAR - Il New York Police Department è pronto ad arrestare Harvey Weinstein, il produttore caduto in disgrazia dopo le accuse di molestie e violenze. Lo riportano i media Usa citando funzionari del Nypd. E precisando che contro Weinstein sono state raccolte "prove considerevoli" nel corso delle indagini sui presunti stupri. Ora manca solo la decisione del procuratore Cyrus Vance, che potrebbe anche arrivare in giornata, ironia della sorte proprio l'8 marzo, in coincidenza con la festa delle donne.