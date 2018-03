Milo, donne fanno paura, ci vuole amore

(ANSA) ROMA 8 MAR - Sandra Milo, 85 anni, è sempre una ragazzina piena di vita che le cose non le manda a dire. E alla Casa del Cinema, dove ha ricevuto dalle mani di Laura Delli Colli il Nastro d'Argento come 'Protagonista e migliore attrice dell'anno tra i documentari sul Cinema', si racconta all'ANSA parlando di Festa della donna, di come sia cambiato il ruolo femminile e di molestie, tema sul quale ha una posizione eccentrica. A lei è dedicato il documentario di Giorgia Wurth a dal titolo: Salvatrice -Sandra Milo si racconta,che andrà in onda il 10 febbraio su Sky Arte in prima serata. "La festa della donna è una conquista straordinaria- dice- ma la donna è cambiata molto nel suo cammino verso l'emancipazione. Il partner oggi non si ritrova più, ne ha paura. Spero solo che si arrivi a un equilibrio. Ci vuole amore". Poi sulle molestie: "Se c'è violenza è una cosa da condannare, ma per quanto riguarda le molestie va detto che una volta si chiamavano solo avances" e alle avances, sottolinea, "si può dire di no".