Spia russa: 100 militari a Salisbury

LONDRA, 9 MAR - Circa 100 militari britannici sono stati schierati a Salisbury, teatro dell'attacco con un agente nervino contro l'ex spia russa Serghei Skripal e sua figlia Yulia, per aiutare la polizia nelle indagini e per presidiare la sicurezza. Lo riferisce la Bbc a margine di una visita in città della ministra dell'Interno, Amber Rudd. Il distaccamento include elementi dei Royal Marines e personale addestrato per la guerra chimica e in operazioni di decontaminazione.