Gentiloni, dazi non sono via da seguire

ROMA, 9 MAR - Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha avuto nel pomeriggio una conversazione telefonica con il Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker. Al centro del colloquio il tema delle politiche commerciali. "I dazi non sono la via da seguire" ha detto il premier,sottolinenando quanto sia "importante proseguire nel dialogo con gli Stati Uniti". "Nel prossimo Consiglio Europeo - ha concluso Gentiloni - valuteremo una posizione da assumere in comune".