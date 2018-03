Bouchet, finalmente non più sexy

ROMA, 9 MAR - "Congela la vecchia, scongela la vecchia". Questa la frase tormentone 'Metti la nonna in freezer', un'inedita e rara black comedy italiana con idee e ritmo in sala dal 15 marzo con 01. A firma di due giovani registi, Giancarlo Fontana e Giuseppe G.Stasi, diventati famosi nel 2010 con lo spoof trailer satirico Inception-Berlusconi, il film mette in campo una storia d'amore e truffa con protagonista assoluto il cadavere di una nonna congelata itinerante interpretata da un sex symbol di qualche anno fa Barbara Bouchet e affiancata da Fabio De Luigi e Miriam Leone. "Fatemi fare la vecchia, fatemi fare la vecchia, toglietemi di mezzo questa etichetta di sex symbol" dice oggi a Roma con soddisfazione Barbara Bouchet, 74 anni. "Finalmente qualcuno potrà dire: non è più la Bouchet di una volta, ma può fare anche altro".