Calenda, basta autoflagellazione

ROMA, 9 MAR - "Se prosegue questa autoflagellazione continua le prossime elezioni rischiano di essere una scelta tra M5S e Lega. E ciò sarebbe la fine del riformismo in Italia". Così Carlo Calenda parlando nella sezione Roma Centro del Pd stipata di militanti. "La disfatta - aggiunge il ministro - è anche mia, non mi chiamo fuori. Ma se l'affrontiamo con onore e dignità può partire la risposta: quella che io chiamo la sfida di Dunkirk, ognuno dia una mano con la propria barchetta e cerchiamo di salvare il nostro esercito sulla spiaggia. Non ci sarà più nessuna persona decisiva: o la riscossa parte dagli iscritti o non ci sarà".