Corea Nord: Casa Bianca, prima i fatti

WASHINGTON, 9 MAR - "Non vi saranno colloqui fino a quando la Corea del Nord non farà seguire azioni alle parole". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders rispondendo a domande di giornalisti. "Abbiamo bisogno di azioni concrete e verificabili", ha aggiunto, sottolineando che gli Stati Uniti "faranno zero concessioni prima dei colloqui". Il presidente degli stati Uniti Donald Trump "non terra' l'incontro (con il leader nordcoreano Kim-Jong un ndr) prima di vedere passi concreti".