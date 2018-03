Molesta donna,ma è poliziotta antistupri

ROMA, 10 MAR - Molesta una donna sull'autobus a Roma. Ma è una poliziotta, assistente capo in servizio alla squadra mobile nella sezione reati contro le violenze sessuali, che non esita ad arrestarlo. E' accaduto ieri pomeriggio sulla linea 64. In manette è finito un 39enne italiano di origine congolese. La poliziotta, che stava rincasando al termine del turno di lavoro, si è prima qualificata e poi ha intimato più volte all'uomo di fermarsi. Nonostante ciò, questi ha continuato le molestie tentando anche di baciarla. A quel punto, la donna ha reagito e, dopo averlo immobilizzato, lo ha arrestato. Nonostante l'uomo cercasse di divincolarsi, l'agente ha chiamato il Numero unico delle emergenze 112 per avere l' ausilio di una pattuglia delle volanti che è subito intervenuta. In quel momento una donna polacca, si è avvicinata alla poliziotta e, probabilmente incoraggiata dalla scena a cui aveva appena assistito, ha denunciato di aver subito qualche minuto prima gli stessi abusi.