Sanchez, ecco l'Africa e le sette

MILANO, 10 MAR - Il tempo "è una sfera" per Clara Sanchez, non "una linea, un filo che collega ieri, oggi e domani" e lo mostra chiaramente anche nel suo nuovo romanzo 'L'amante silenzioso' (Garzanti) con cui ci porta in Africa e che esce in anteprima assoluta in Italia e dopo, il prossimo autunno, in Spagna e negli altri Paesi. L'autrice de 'Il profumo delle foglie di limone', che con i suoi romanzi ha venduto oltre 2 milioni di copie nel nostro Paese, considera "l'Italia un amante che ti conforta, ti gratifica. Ho preferito che 'L'amante silenzioso uscisse qui e dopo in Spagna perché per me questo è un modo di restituire qualcosa a un paese che amo" dice all'ANSA la scrittrice spagnola, tra i super ospiti di 'Tempo di Libri', la fiera internazionale dell'editoria a Milano, che partita bene ha visto nel suo terzo giorno un'impennata di pubblico e file agli incontri. Il tour italiano della Sanchez si concluderà a 'Libri come', che si volgerà dal 15 al 18 marzo a Roma.