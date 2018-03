Box office Usa, Black Panther in vetta

ROMA, 11 MAR - Partenza al di sotto delle attese al botteghino Usa per il nuovo blockbuster Disney Nelle pieghe del tempo. Il film di Ava DuVernay tratto dal romanzo di Madeleine L'Engle non è riuscito a scalzare dalla vetta Black Panther che mette in cascina altri 41 milioni di dollari per un totale, solo negli Stati Uniti, in 4 settimane di ben 560 milioni di dollari. A livello globale, il film Marvel ha già sfondato quota un miliardo di dollari. Nelle pieghe del tempo si piazza secondo e deve accontentarsi di 33 milioni nel primo weekend di uscita. Sul gradino più basso del podio The Strangers: Prey at Night, con poco più di 10 milioni di dollari.