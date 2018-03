Cade elicottero a New York, due morti

NEW YORK, 12 MAR - E' di due turisti morti e altri tre gravemente feriti il bilancio dell'incidente avvenuto ieri sera a New York nel quale un elicottero è caduto nell'East River, che separa Manhattan da Queens; ferito in maniera non grave il pilota. Il velivolo avrebbe preso fuoco prima di cadere in acqua. Si indaga sulle cause dell'incidente. Il cielo di New York e' costantemente sorvolato da elicotteri con a bordo turisti, businessman, controlli del traffico e team medici, e gli incidenti non sono rari.