Incassi, al top La forma dell'acqua

ROMA, 12 MAR - Effetto Oscar sugli incassi italiani. La forma dell'acqua di Guillermo Del Toro, che ha dominato la Notte delle statuette, già da un mese in circolazione, è balzato dal quinto al primo posto della top ten, secondo i dati Cinetel: 1 milione 447 mila euro per un totale di oltre 6 milioni e mezzo, con un aumento del 79% rispetto al week end precedente. Al secondo è sceso Red Sparrow con 830 mila euro, mentre la new entry Il giustiziere della notte si è piazzato al terzo posto con 729 mila euro d'incasso. Black Panther assoluto fenomeno americano, da noi è un blockbuster come un altro: è sceso dal sesto al nono posto incassando 429 mila euro (totale 6 milioni 600 mila). E' invece curiosamente risalito dal nono al sesto posto il film d'animazione E' arrivato il broncio con 493 mila euro. Nel complesso il box office italiano è a quota 5 milioni 608 mila euro con un +8% rispetto al precedente e un +7,27% sull'analogo periodo di un anno fa.