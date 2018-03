Ambiente: Mattarella, è tra sfide secolo

ROMA, 12 MAR - "Molti ragazzi e ragazze hanno ricevuto questo attestato per l'impegno nell'ambiente, che rappresenta una delle sfide più grandi della nostra epoca". Lo ha sottolineato il presidente Sergio Mattarella consegnando gli attestati d'onore di 'Alfiere della Repubblica' a 29 ragazzi e ragazze nati tra il 1999 e il 2007. "Avete promosso iniziative per difendere l'ambiente, per salvare centri storici, per difendere - ha aggiunto il capo dello Stato - aree naturali, impegnati per la tutela di beni. Complimenti ragazzi! Questa è una grande frontiera e l'avete affrontata con senso di responsabilità e con grande efficacia".