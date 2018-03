Anziana morta a Perugia,ipotesi omicidio

PERUGIA, 12 MAR - Viene ipotizzato l'omicidio nell'indagine condotta dai carabinieri dopo che un'anziana è stata trovata morta, strangolata, in un appartamento di una palazzina nella frazione perugina di Montelaguardia. Il figlio della vittima è stato condotto in caserma dai carabinieri che lo stanno interrogando alla presenza del magistrato di turno e di un legale. L'allarme è scattato dopo che l'uomo ha chiamato il 112 affermando di avere ucciso la madre. Al momento non risultano comunque provvedimenti nei suoi confronti.