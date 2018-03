Varda, mio film antidoto alle brutture

MILANO, 12 MAR - Più che un film, un antidoto alla realtà quotidiana e alle sue brutture: così Agnes Varda, oggi alla Fondazione Prada di Milano, ha presentato 'Visages, Villages', il road movie da lei girato insieme all'artista Jr, che uscirà giovedì nelle sale italiane distribuito dalla cineteca di Bologna. In viaggio sul furgone fotografico di Jr, i due artisti hanno girato la Francia profonda, incontrando gente e ascoltando le loro storie. Lui ha fotografato le persone, ha ingrandito e esposto i loro ritratti, lei le ha ascoltate, mettendo in risalto le loro parole. Ne è uscito un piccolo capolavoro, di grazia rara, che racconta anche la storia di un'amicizia particolare, tra la novantenne regista e il giovane artista che si è tolto gli occhiali da sole solo per lei.