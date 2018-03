Shetland le Isole del mistero serie tv

ROMA, 14 MAR - Le isole Shetland, in Scozia, sorgono nel Mare del Nord, con una flora e una fauna ancora selvatiche e incontaminate. Parte dell'arcipelago britannico, sono un complesso dal forte animo vichingo e una storia antica e misteriosa. È il fenomeno crime targato ITV Studios a fare il suo esordio su Giallo (visibile su canale 38 del digitale terrestre, gruppo Discovery Italia; su Sky canale 144). Dopo il successo raccolto sulla BBC locale: in prima tv assoluta da giovedì 15 marzo alle ore 21. Si torna a parlare con inflessione scozzese in questa serie raffinata ambientato nelle romantiche e desolate isole Shetland, tratto dai romanzi della scrittrice Ann Cleeves, la firma "gialla" più nota in patria. II protagonista è il detective Jimmy Perez (l'attore Douglas Henshall, miglior attore ai Bafta Scotland nel 2016), alle prese con vari casi di omicidio. Jimmy è un uomo di buon senso, limpido e con un forte senso del dovere: il paesaggio desolato e la dura vita di mare hanno reso gli abitanti dell'isola sospettosi.