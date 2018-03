Zero, con Zerovskij per uscire da gabbia

ROMA, 14 MAR - "Volevo sfuggire alla costrizione dei 5 minuti di una canzone, uscire dal compiacimento di regalare al pubblico i successi. Volevo dare qualcosa di più ai zerofolli". Ed è così che è nato Zerovskij Solo per amore, forse il progetto più ambizioso della carriera di Renato Zero che dopo l'album doppio costruito pensando già al progetto live che ha debuttato il 1 luglio scorso a Roma, approda al cinema il 19, 20 e 21 marzo in oltre 300 sale, distribuito da Lucky Red nella versione registrata all'Arena di Verona. Uno show che travalica le definizioni di musical e di concerto per spingersi nel terreno di una esperienza totalizzante, tra teatro, musica, danza, che fonde prosa e cultura pop. "Mi piacerebbe che Zerovskij continuasse a essere vivo, a indagare nelle nostre vite. Zerovskij non si ferma", ha detto Renato Zero presentando il film, "i risultati ottenuti mi hanno dimostrato che anche stavolta, nonostante si trattasse di un progetto non facile, non mi sono sbagliato".