Torna Lara Croft, più umana e meno sexy

ROMA, 14 MAR - Lara Croft torna al cinema, ma non ha più il volto e le forme sexy di Angelina Jolie. A vestire i panni dell'eroina nel nuovo Tomb Raider, diretto da Roar Uthaug, in sala dal 15/3 con la Warner Bros, è la meno fumettistica e formosa Alicia Vikander: attrice drammatica svedese, classe 1988, compagna nella vita di Michael Fassbender. Nel reboot del film del 2003 troviamo così un'eroina più giovane, meno esperta e lontana anche dal personaggio che aveva reso famosa la serie di videogiochi pubblicata dal 1996 da Eidos Interactive e sviluppata da Core Design. Figlia di un avventuriero-archeologo scomparso quando era ancora bambina, a 21 anni Lara vive nella East London lavorando come corriere in bicicletta. Si rifiuta di assumere il comando dell'impero globale del padre e di accettare l'idea che lui sia veramente scomparso. Ma un evento inaspettato la porta a voler risolvere il mistero della morte del padre.