Lagarde, no a escalation protezionismo

NEW YORK, 15 MAR - Il ''protezionismo e' pernicioso'': danneggiare gli scambi commerciali ''e' negativo per l'economia e la gente''. Lo afferma il direttore generale del Fmi. Christine Lagarde lancia quindi un invito alla politica affinche' assicuri che i recenti dazi annunciati dagli Stati Uniti non si traducano in ''una piu' ampia escalation delle misure protezioniste. La storia mostra che le guerre commerciali non solo fanno male alla crescita, ma non si possono vincere''.