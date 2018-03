Domani telefonata Gentiloni-May

ROMA, 15 MAR - E' prevista per domani, secondo quanto riportano fonti di Palazzo Chigi, una telefonata tra il premier Paolo Gentiloni e la premier britannica Theresa May sulla crisi tra Gran Bretagna e Russia. Continui i contatti in queste ore tra Palazzo Chigi e Downing Street nel corso dei quali è emersa la 'forte solidarietà' del governo italiano 'al governo e al popolo britannico', così come ha sintetizzato il ministro degli Esteri Angelino Alfano oggi un una telefonata con il collega Boris Johnson.