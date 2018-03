Sindaco Norcia, agito con norme note

PERUGIA, 16 MAR - "Il centro polivalente è stato realizzato sulla scorta delle primissime ordinanze di Protezione civile che erano state già applicate nei terremoti dell'Aquila e dell'Emilia Romagna, dove nessun magistrato aveva mai eccepito nulla": a dirlo è stato il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, intervenuto alla trasmissione "Radio Anch'io" di Rai Radio 1 che si è occupata della vicenda del sequestro del centro polifunzionale. Alemanno ha ricordato che le strutture che si stanno realizzando "sono provvisorie, ma al tempo stesso devono essere anche sicure". Inoltre ha evidenziato come in Italia "un Paese bellissimo ma fragile, manchi un testo unico per la gestione dell'emergenza". Alla trasmissione è intervenuto anche il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, che ha posto l'accento sull'utilità dei centri di aggregazione. "Quello realizzato di Norcia - ha detto - deve essere considerato una stella di merito".