Danny Boyle lavora a nuovo James Bond

NEW YORK, 16 MAR - Danny Boyle ha confermato che dirigera' il prossimo episodio di James Bond - Bond 25 - e ha intenzione di dare ai personaggi femminili un "tocco moderno". Il produttore e regista già da tempo aveva espresso il desiderio di dedicarsi ad un episodio dello 007 al servizio di Sua Maestà, e durante la première del suo show 'Trust', ha spiegato: "Stiamo lavorando a una sceneggiatura in questo momento", con John Hodge che sta scrivendo la sceneggiatura. E a chi gli chiedeva se la Bond Girl verra' presentata in modo diverso nell'era del #Metoo, lui ha risposto: "riconosciamo l'eredità del mondo di Bond, ma scriviamo anche nel mondo moderno".