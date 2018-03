In Oh mio Dio! Ritorna Gesù ma è 2.0

(ANSA) ROMA 16 MAR - Dopo 'Sono tornato' di Luca Miniero, che ha visto il ritorno di Mussolini al cinema, arriva 'Oh mio Dio!', film di Giorgio Amato in sala dal 26 marzo con Easy Cinema, che fa tornare nella Roma di oggi Gesù in persona (Carlo Caprioli). Un Cristo che parla per parabole, cerca proseliti e fa miracoli (non ultimo quello di camminare sul Tevere davanti a Castel Sant'Angelo). Tra fiction e mockumentary, interventi nella realtà con cinepresa nascosta (ospedali, scuole, treni e conventi), il Gesù di Amato non sembra attecchire più di tanto nella Roma contemporanea. Ma lui non si scoraggia più di tanto, anche quando i social gli danno una piccola popolarità insieme al sospetto che tutto sia solo una messinscena ben organizzata. Insomma, preparare le persone all'imminente avvento del Regno dei Cieli si dimostrerà un'impresa molto più ardua di quella che affrontò il Cristo 2000 anni fa.