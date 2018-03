Migranti: nave Open Arms verso Pozzallo

ROMA, 16 MAR - Dopo 24 ore di impasse nel Mediterraneo si è sbloccata la situazione per la nave della ong spagnola ProActiva Open Arms: a quanto si apprende, l'imbarcazione si sta dirigendo verso il porto di Pozzallo (Ragusa) con il suo carico di oltre 200 migranti a bordo. Dopo i salvataggi di ieri c'era stato uno scontro con la Guardia costiera libica che reclamava i migranti soccorsi: la nave spagnola aveva opposto un rifiuto, ma non aveva avuto - fino a poco fa - l'autorizzazione a dirigersi verso un porto europeo. La ong aveva lanciato un allarme: "a bordo ci sono molte donne e bambini in condizioni critiche. Tutti al limite". Ed in tarda mattinata una bimba di tre mesi in condizioni gravi (disidratata e con un'infezione di scabbia) era stata evacuata su una motovedetta maltese insieme alla madre.