Spia: Macron-Merkel, reazione adeguata

PARIGI, 16 MAR - Il presidente francese Emmanuel Macron e la cancelliera tedesca Angela Merkel, in una conferenza congiunta a Parigi, hanno ribadito la totale solidarietà alla Gran Bretagna per il caso Skipral. "Condanniamo l'ingerenza russa", ha detto Macron: "Tutto porta a credere che sia stata la Russia a condurre questo tentativo di assassinio" sul suolo britannico. "Sono in molti a pensare che la Russia sia responsabile ed è bene che il governo britannico abbia posto questo problema sul scala internazionale". "E' una situazione estremamente difficile", studieremo "insieme la reazione più appropriata".