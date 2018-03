JLo, vittima molestie a inizio carriera

NEW YORK, 16 MAR - "Ho subito molestie all'inizio della mia carriera". E' Jennifer Lopez a rivelarlo in un'intervista a Harper's Bazar. L'attrice e cantante di origini portoricane, fervida sostenitrice del movimento 'Time's Up', ha detto che le fu chiesto di togliersi la camicetta e di mostrare il seno. "Si, mi fu chiesto - ha raccontato - ma non l'ho fatto". La richiesta venne da un regista di uno dei suoi primi film, tuttavia lei preferisce non fare nomi. "Ricordo - continua - che il cuore mi salì in gola. Pensai, 'cosa ho fatto? Quest'uomo mi sta dando un lavoro'". La Lopez, inoltre, ha detto che il Bronx (quartiere di New York dove e' nata e cresciuta, ndr) che c'è in lei ebbe la meglio e per questo e' riuscita a tenere testa ad una persona in una posizione di potere.