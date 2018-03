Papa: San Pio apostolo del confessionale

SAN GIOVANNI ROTONDO, 17 MAR - "San Pio ha offerto la vita e innumerevoli sofferenze per far incontrare il Signore ai fratelli. E il mezzo decisivo per incontrarlo era la Confessione, il sacramento della Riconciliazione. Lì comincia e ricomincia una vita sapiente, amata e perdonata, lì inizia la guarigione del cuore". Così papa Francesco nella messa a San Giovanni Rotondo. "Padre Pio è stato un 'apostolo del confessionale' - ha detto -. Anche oggi ci invita lì; e ci dice: 'Dove vai? Da Gesù o dalle tue tristezze? Dove torni? Da colui che ti salva o nei tuoi abbattimenti, nei tuoi rimpianti, nei tuoi peccati? Vieni, il Signore ti aspetta. Coraggio, non c'è nessun motivo così grave che ti escluda dalla sua misericordia'". Prima di celebrare la messa sul sagrato della chiesa di San Pio da Pietrelcina, il Papa ha visitato i bambini malati del reparto di oncoematologia pediatrica e poi, nel santuario di Santa Maria delle Grazie, si è raccolto in preghiera davanti al corpo di Padre Pio e al "crocifisso delle stimmate".